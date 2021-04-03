Иракская военная база с американскими военными подверглась ракетной атаке

https://static.news.ru/photo/c54f3a2c-953e-11eb-a3cf-96000091f725_660.jpg Фото: United States Forces Iraq/CC BY-NC-ND 2.0/flickr.com

В Ираке на базу ВВС, где базировались американские военные, была совершена атака с воздуха. По объекту были выпущены две ракеты.

Снаряды упали неподалёку от базы, заявил представитель местных сил безопасности. По его утверждению, в результате атаки никакого ущерба причинено не было, передаёт телеканал Al-Hadath.

Ранее Пентагон опубликовал видеозапись, которая была сделана с дрона в тот момент, когда иранские войска нанесли удар ракетами по американской авиабазе в Ираке в январе прошлого года. Ролик транслировался по телеканалам в Соединённых Штатах.

На кадрах, снятых на инфракрасную камеру, видно, как на объекты базы Эйн-аль-Асад сыпятся одна за другой шесть ракет. Разные источники при этом утверждали, что во время атаки было использовано от 11 до 16 ракет. Тогда урон был нанесён истребителям ВС США, но никто из американских военных не погиб. Однако 110 служащим всё же пришлось обратиться за медицинской помощью. Те, кто находились вблизи эпицентра удара, получили черепно-мозговые травмы, писал NEWS.ru.