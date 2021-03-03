Интерпол изъял тысячи доз поддельных вакцин от COVID-19 в ЮАР и Китае

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Тысячи доз поддельных препаратов от коронавирусной инфекции были изъяты в ЮАР и Китае. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе Интерпола.

Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тысячи доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции <...> задержали трёх граждан Китая и гражданина Замбии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция в Китае также вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин. Правоохранители провели рейд в производственных помещениях, были задержаны 50 человек и изъято порядка трёх тысяч доз поддельного препарата. Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Штолк предупредил, что с поставками вакцин от COVID-19 вырастет и преступность в этой сфере.

Как сообщал NEWS.ru, мошенники попытались продать правительствам стран Европейского союза 400 млн доз контрафактной вакцины от коронавируса на сумму €3 млрд.