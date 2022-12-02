Институт Pantone выбрал цвет 2023 года Viva Magenta стал цветом 2023 года по версии Pantone

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Институт цвета Pantone назвал Viva Magenta цветом 2023 года. В подразделении компании объяснили свой выбор фразой «нестандартный цвет для нестандартных времен», пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт института. По словам исполнительного директора Pantone Леатрис Эйсман, этот цвет выражается в чистой радости, «поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений».

Viva Magenta воссоединяет нас с изначальной материей, взывая к силам природы. Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить внутреннюю силу, — сказала она.

Кроме того, она отметила, что цвет является символом бунтарства. Эйсман назвала оттенок «смелым, остроумным и всеобъемлющим». По ее словам, цвет «приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом».

18-1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. В заявлении компании говорится, что разработчики цвета вдохновлялись природным красителем под названием кармин, который производят самки жуков кошенили.

Главным цветом 2022 года Pantone назвал Very Peri. Это синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.

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