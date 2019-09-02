https://static.news.ru/photo/af730c7e-cde4-11e9-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

На Украине иностранным гражданам могут разрешить приобретать землю. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, в настоящее время готовится проект соответствующей реформы.

Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе — для иностранных граждан, — сообщил он в эфире телеканала ICTV.

Гончарук подчеркнул, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине. Доступ к землям будут иметь как физические лица, так и компании, при этом украинские фермеры будут иметь преференции.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в стране 14 лет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о проведении в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Ранее Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, писал News.ru.