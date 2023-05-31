«Индульгенция нацистам»: Антонов о реакции США на атаку ВСУ на Москву Посол в США Антонов: Вашингтон дал индульгенцию Киеву на продолжение боестолкновений с РФ

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США дают Киеву своего рода индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией, публично игнорируя последние атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, передает РИА Новости. Дипломат отметил, что американская администрация «стыдливо и неуверенно» отрицает свою поддержку Киеву. По его словам, действия США играют только на руку «украинским радикалам», которые хотят столкнуть НАТО и Россию.

Единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, — позиция Запада во главе с США. Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами, — сказал Антонов.

Он указал на лицемерие США, когда они пытаются оправдаться за действия Киева, но тут же «переключаются на информационную атаку против» России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поддерживает вылазки Украины «внутри России». Так она на брифинге прокомментировала атаку беспилотников на Москву и Московскую область. Она добавила, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и помощи в подготовке солдат ВСУ, необходимых для возвращения суверенной территории. Про атаку БПЛА она также сказала, что в Белом доме «собирают данные».