В Белом доме отреагировали на украинскую атаку беспилотниками на Москву Жан-Пьер: Белый дом решительно не поддерживает атаки внутри России

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поддерживает вылазки Украины «внутри России». Так она на брифинге прокомментировала атаку беспилотников на Москву и Московскую область, сообщает ТАСС.

Мы видели новостные сообщения [об атаке] и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом, — сказала Жан-Пьер.

Она добавила,что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и помощи в подготовке солдат ВСУ, необходимых для возвращения суверенной территории. Про атаку БПЛА она также сказала, что в Белом доме «собирают данные».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться. Вместе с тем он подчеркнул, что Лондон не будет «спекулировать о характере атаки» в Москве.