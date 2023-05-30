Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поддерживает вылазки Украины «внутри России». Так она на брифинге прокомментировала атаку беспилотников на Москву и Московскую область, сообщает ТАСС.
Мы видели новостные сообщения [об атаке] и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом, — сказала Жан-Пьер.
Она добавила,что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и помощи в подготовке солдат ВСУ, необходимых для возвращения суверенной территории. Про атаку БПЛА она также сказала, что в Белом доме «собирают данные».
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться. Вместе с тем он подчеркнул, что Лондон не будет «спекулировать о характере атаки» в Москве.