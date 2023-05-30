В Лондоне заявили о легитимном праве Киева «проецировать силу» на Россию Глава МИД Британии: Киев имеет право проецировать силу на Россию и защищаться

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Джеймс Клеверли

Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Вместе с тем в эфире Sky News он подчеркнул, что Лондон не будет «спекулировать о характере атаки» в Москве.

Украина имеет легитимное право защищаться. Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину, — заявил Клеверли.

Ранее в Белом доме заявили, что в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. При этом там отметили, что не поддерживают атаки внутри России.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Моcкву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены cредствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что неcколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Экстренные службы подтвердили попадание дронов в два жилых дома в столице, на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.