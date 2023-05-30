В Белом доме отреагировали на атаку украинских дронов на Москву В Белом доме заявили, что не поддерживают атаку дронов на Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия атаки дрона на Профсоюзной улице

Белый дом в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье, говорится в заявлении Совета по национальной безопасности, полученном РИА Новости. При этом там отметили, что не поддерживают атаки внутри России.

Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России, — сказано в сообщении.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Моcкву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены cредствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что неcколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Экстренные службы подтвердили попадание дронов в два жилых дома в столице, на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киeв выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия. Президент отметил, что система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, однако еще есть над чем работать.