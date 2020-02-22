https://static.news.ru/photo/9a9b21d4-5597-11ea-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Семехин Анатолий/ТАСС

Геологическая служба Индии выступила с заявлением по поводу сообщений СМИ. Ведомство опровергло находку трёх тысяч золота в штате Уттар-Прадеш.

Геологическая служба Индии не является источником информации, опубликованной в СМИ. Геологическая служба не находила такого огромного количества ресурса в месторождениях золота в районе Сонбхадра, — говорится в сообщении.

Геологи отмечают, что в этом районе можно обнаружить не более 160 килограммов драгоценного металла.

В этой зоне, по предварительным данным, находится примерно 3,03 грамма золота на тонну породы, и общее количество золота, которое может быть выделено из 52 806,25 тонны породы, составляет 160 килограммов, а не 3350 тонн, как было заявлено в СМИ, — пояснило ведомство.

NEWS.ru писал ранее, что в украинском регионе Закарпатье обнаружили месторождение золота в 2,4 тонны. Власти намерены создать там золоторудные месторождения.