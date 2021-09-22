Игра с запрещёнкой: талибы берут Нью-Йорк в осаду

Движение «Талибан» (запрещено в России) добивается представительства на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Руководство всемирной организации получило запрос от группировки на то, чтобы её члены выступили в ходе мероприятий высокого уровня. С одной стороны, вопрос доступа к переговорной площадке мог бы быть использован как инструмент воздействия на боевиков, которые не спешат выполнять в Афганистане требования мирового сообщества, с другой — готовность пригласить талибов в Нью-Йорк может нанести удар по репутации ООН. Лоббистская борьба между афганскими фракциями и без того рискует поглотить американскую юрисдикцию.

Офис генерального секретаря ООН получил послание, которое было подписано назначенным талибами министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. В нём боевики запросили участие в 76-й сессии ГА ООН.

Амир Хан Муттаки Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Письмо также указывало, что [предыдущий] постпред при ООН больше не представляет Афганистан. Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда, — пояснил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Больше недели назад в офис генсека поступило письмо от «прежнего» постпредства Афганистана, которое было подписано послом Гулямом Исхакзаем. В нём содержался список делегации на ГА.

Ситуация, которая возникла после смены власти в Афганистане, требует рассмотрения аккредитационного комитета, который занимается вопросами кандидатуры постпреда и допуска делегатов. Как пояснил председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, её заседание может быть проведено в октябре-ноябре этого года. В комитет входят представители РФ, США и Китая, а также шести дополнительных стран.

Снятие запретов

Сомнительно, что проблема будет решена в течение недели высокого уровня, которая продлится до 27 сентября, заявили накануне в пресс-службе Госдепа США. На специальном брифинге для прессы неназванный представитель дипломатического ведомства высокого ранга обратил внимание на то, что «потребуется некоторое время, чтобы всё обсудить». Ситуация слишком сложная с формальной точки зрения. Но она, как подчеркнули в Госдепартаменте, будет обсуждаться исключительно на уровне аккредитационного комитета.

Циркулировали сообщения о том, что администрация президента Джо Байдена направляла обращение к ООН с просьбой снять все запреты на поездки представителей «Талибана». Однако, как позже уточнили в Белом доме, это было сделано для того, чтобы лидеры радикального движения, контролирующего Афганистан, смогли относительно свободно продолжать поездки в Катар. Эмират выступает переговорной площадкой, на которой боевики могут встречаться с представителями иностранных правительств.

Однако такой запрос может свидетельствовать о том, что очень многое в плане снятия табу для талибов зависит от политической воли американцев.

Инструмент давления

В вопросе допуска талибов к ооновской трибуне мировые лидеры стоят перед непростой дилеммой. Генсек Антониу Гутерриш уже отметил, что попытается использовать стремление боевиков к получению международной легитимности, чтобы подтолкнуть их к формированию в Афганистане максимально инклюзивного правительства, места в котором получат как женщины, так и представители национальных меньшинств.

Антониу Гутерриш antonioguterres/instagram.com

Международное давление в том, что касается формирования кабмина, уже заставило группировку объявить о создании временного правительства, в котором представители других этнических групп получили портфели заместителей министра. Однако эта инициатива, которая изначально выглядела декоративной, не удовлетворила мировое сообщество.

Вопрос об инклюзивности исполнительной власти в ближайшее время будет очень тесно увязан с разморозкой зарубежных активов Афганистана и возобновлением международной помощи. В то же время потенциально возможный допуск боевиков на мероприятия ООН создаст опасный прецедент, который будет работать против репутации международной организации и, вероятно, вдохновит членов других радикальных группировок по всему миру.

Война посредников

Перспективы того, что США скоро превратятся в пространство лоббистской кампании талибов, сомнений не вызывают. Информированные источники газеты New York Times заявляли , что члены радикального движения ведут поиск бюро, которое сможет эффективно представить их интересы в Вашингтоне. Боевики, как следует из сообщения New York Times, стремятся добиться возобновления международной помощи Афганистану и повлиять на гибкость администрации Байдена в том, что касается их «террористического» статуса.

Это накладывается на усилия беглых депутатов афганского парламента, которые, как обращает внимание издание Foreign Lobby Report, хотят лоббировать свои интересы через организацию Афгано-американский демократический совет мира и процветания. Эта активность может быть связана со стремлением создать правительство в изгнании.

Отдельный момент — новость о том, что Ахмад Масуд, лидер антиталибского сопротивления, которое, похоже, не склонило голову даже на фоне натиска боевиков, нанял опытного консультанта и политтехнолога Боба Стрика, который помогал экс-президенту США Дональду Трампу в рамках предвыборной кампании. Представители Фронта национального сопротивления подписали с бюро Stryk Global Diplomacy контракт, чтобы получить «стратегические консалтинговые услуги». Соглашение, как уточняется, рассчитано на то, чтобы Масуду со стороны США была оказана финансовая и военная помощь и чтобы талибы не получили широкого признания.

Такая ситуация обещает втянуть США в долгую лоббистскую войну между различными афганскими силами.