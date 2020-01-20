Хуан Гуайдо Хуан Гуайдо Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прибыл в Колумбию. Он 20 января должен принять участие в саммите по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщил президент Колумбии Иван Дуке в своём Twitter.

Мы приветствуем президента Венесуэлы Хуана Гуаидо в Колумбии, — говорится в его сообщении.

Дуке отметил, что проведёт официальную встречу с Гуайдо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хуан Гуайдо запланировал посещение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января. Политик отправится в Европу сразу после конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдёт в колумбийской столице Боготе 20 января.

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