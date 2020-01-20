https://static.news.ru/photo/cbadc9f8-3b06-11ea-9ec9-fa163e074e61_660.jpg Хуан Гуайдо Фото: Pedro Ramses Mattey/dpa/Global Look Press

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прибыл в Колумбию. Он 20 января должен принять участие в саммите по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщил президент Колумбии Иван Дуке в своём Twitter.

Мы приветствуем президента Венесуэлы Хуана Гуаидо в Колумбии, — говорится в его сообщении.

Дуке отметил, что проведёт официальную встречу с Гуайдо.

#Bogotá Damos la bienvenida al Presidente de Venezuela @jguaido a Colombia. Esta tarde sostendremos un encuentro de trabajo. Así mismo, el Presidente @jguaido participará, este lunes, en Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. — Iván Duque (@IvanDuque) 19 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хуан Гуайдо запланировал посещение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января. Политик отправится в Европу сразу после конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдёт в колумбийской столице Боготе 20 января.