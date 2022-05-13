Херсон — нашим хейтерам Идея вхождения Херсона в состав России прорывная уже сама по себе

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Власти Херсонской области уже не единожды заявляли о готовности этой территории войти в состав России. Более того, заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов полагает, что никакого референдума ради такого шага затеваться не будет, поскольку тот же Запад всё равно его итоги никогда не признает. А стоит, по его мнению, просто напрямую обратиться с просьбой о вхождении в РФ к Владимиру Путину, чтобы и Херсон вернулся бы в родную гавань.

Впрочем, понятно, что всё это чисто технические вопросы. И решаться они должны в рабочем порядке при наличии главного — ясно выраженной политической воли и очевидной поддержки населения. Сейчас же важен сам факт, что подобные вопросы поднимаются, становятся предметом публичного обсуждения, новым околовоенным дискурсом.

Та же Южная Осетия, например, готова провести референдум о вхождении в состав России и, видимо, об объединении с Республикой Северная Осетия — Алания в единый российский федеральный субъект. А если верить экспансивной и, как выясняется, крайне невежественной министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, то там не признают даже Воронежскую область частью России. Как говорится, в каждой шутке есть доля истины.

Сама идея вхождения Херсона в состав России прорывная уже сама по себе. Это первая территория за административными границами народных республик Донбасса (теперь уже признанных), которая готова стать частью новой России. И, с одной стороны, это создаёт новый прецедент волеизъявления областей и народа Юго-Восточной Украины. Хотя первоначальной целью СВО было обеспечение безопасности ДНР и ЛНР. С другой, служит дополнительной, просто железной гарантией того, что наша армия отсюда больше не уйдёт. И херсонцы, поддержавшие такое изменение своей судьбы, больше не станут жертвами расправ со стороны банд западенских нациков. И пример Херсона становится моделью для поведения и принятия решений в других частях некогда братской Украины.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Для России это важный шаг по формированию реальной Новороссии, частью которой уже по определению являются донбасские республики. Нельзя исключить, что сначала будет сформирована именно такая важная территориально-административная единица. А потом уже произойдет объединение.

Говоря о преимуществах вхождения Херсона, нельзя не отметить важность увеличения населения России, имеющей проблемы с демографией. Причём населения гомогенного. Качественно расширятся логистические возможности России. Азовское море опять становится нашим внутренним, а тут ещё и рост причерноморских земель с их прекрасным сельскохозяйственным потенциалом. Давненько в Москве не было белой мелитопольской черешни, которой турецкая совсем не конкурент. Наконец, расширение и внутреннего рынка, что немаловажно в условиях западных блокад.

Весьма характерно, что в Российской империи была единая Таврическая губерния, которая включала в себя Крым (Таврию) и земли нынешней Херсонской области. Мы же помним, что разные антикрымские каверзы после возвращения полуострова в состав родины-матери готовились украинскими властями именно из Херсона. Однако теперь здесь вновь начинает действовать надёжный сухопутный путь в Крым.

Эти южные земли не просто неотъемлемая часть нашей истории, но и культурного пространства. Кто не повторяет время от времени: суждения «времён Очакова и покоренья Крыма». К слову, в своём выступлении на Красной площади перед парадом Владимир Путин впервые упомянул среди великих русских полководцев и Григория Потёмкина-Таврического, который, к слову, взял крепость Очаков. И пример Херсона, повторимся, очень привлекательный для соседних городов и весей.