Власти Херсонской области уже не единожды заявляли о готовности этой территории войти в состав России. Более того, заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов полагает, что никакого референдума ради такого шага затеваться не будет, поскольку тот же Запад всё равно его итоги никогда не признает. А стоит, по его мнению, просто напрямую обратиться с просьбой о вхождении в РФ к Владимиру Путину, чтобы и Херсон вернулся бы в родную гавань.
Впрочем, понятно, что всё это чисто технические вопросы. И решаться они должны в рабочем порядке при наличии главного — ясно выраженной политической воли и очевидной поддержки населения. Сейчас же важен сам факт, что подобные вопросы поднимаются, становятся предметом публичного обсуждения, новым околовоенным дискурсом.
Та же Южная Осетия, например, готова провести референдум о вхождении в состав России и, видимо, об объединении с Республикой Северная Осетия — Алания в единый российский федеральный субъект. А если верить экспансивной и, как выясняется, крайне невежественной министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, то там не признают даже Воронежскую область частью России. Как говорится, в каждой шутке есть доля истины.
Сама идея вхождения Херсона в состав России прорывная уже сама по себе. Это первая территория за административными границами народных республик Донбасса (теперь уже признанных), которая готова стать частью новой России. И, с одной стороны, это создаёт новый прецедент волеизъявления областей и народа Юго-Восточной Украины. Хотя первоначальной целью СВО было обеспечение безопасности ДНР и ЛНР. С другой, служит дополнительной, просто железной гарантией того, что наша армия отсюда больше не уйдёт. И херсонцы, поддержавшие такое изменение своей судьбы, больше не станут жертвами расправ со стороны банд западенских нациков. И пример Херсона становится моделью для поведения и принятия решений в других частях некогда братской Украины.
Для России это важный шаг по формированию реальной Новороссии, частью которой уже по определению являются донбасские республики. Нельзя исключить, что сначала будет сформирована именно такая важная территориально-административная единица. А потом уже произойдет объединение.
Говоря о преимуществах вхождения Херсона, нельзя не отметить важность увеличения населения России, имеющей проблемы с демографией. Причём населения гомогенного. Качественно расширятся логистические возможности России. Азовское море опять становится нашим внутренним, а тут ещё и рост причерноморских земель с их прекрасным сельскохозяйственным потенциалом. Давненько в Москве не было белой мелитопольской черешни, которой турецкая совсем не конкурент. Наконец, расширение и внутреннего рынка, что немаловажно в условиях западных блокад.
Весьма характерно, что в Российской империи была единая Таврическая губерния, которая включала в себя Крым (Таврию) и земли нынешней Херсонской области. Мы же помним, что разные антикрымские каверзы после возвращения полуострова в состав родины-матери готовились украинскими властями именно из Херсона. Однако теперь здесь вновь начинает действовать надёжный сухопутный путь в Крым.
Эти южные земли не просто неотъемлемая часть нашей истории, но и культурного пространства. Кто не повторяет время от времени: суждения «времён Очакова и покоренья Крыма». К слову, в своём выступлении на Красной площади перед парадом Владимир Путин впервые упомянул среди великих русских полководцев и Григория Потёмкина-Таврического, который, к слову, взял крепость Очаков. И пример Херсона, повторимся, очень привлекательный для соседних городов и весей.