Хасбулатов рассказал о ценности свободы на Кавказе

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Руслан Хасбулатов

На Кавказе свобода всегда ценилась больше жизни, были времена, когда требовалось подчинение единой воле, но после того как опасность отступала, общество переходило от жёсткой дисциплины к иной жизни, рассказал в интервью NEWS.ru последний председатель Верховного Совета РСФСР, завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов.

Нельзя сказать, что кавказцы тяготеют к авторитарным общественным отношениям. Наоборот, большую роль у кавказцев играли личности — свободу они ценили больше жизни, — отметил он.

Хасбулатов добавил, что Кавказ самоуправляем, и потому «никаких заокеанских правителей» там быть не должно. В регионе разные государства, но в целом он принадлежит кавказцам, подчеркнул он.

Гостей мы любим, но пусть они ведут себя как гости и вовремя уходят. На Кавказе не нужны чужеземные базы, — сказал он.

Полное интервью Руслана Хасбулатова о кризисе СНГ и о причинах событий на Украине читайте на сайте NEWS.ru.