https://static.news.ru/photo/f442fba0-2fcf-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Иранские хакеры взломали правительственный сайт США и опубликовали на нём изображение окровавленного Дональда Трампа.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 4 января, на портале FDLP (). При переходе на сайт у американских пользователей открывалась страница с надписями на английском и персидском языках.

Фотография сопровождается заявлением, сделанным якобы от имени «Исламской Республики Иран».

Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетённым народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака, — приводит текст послания The Sun.

В настоящее время сайт недоступен для пользователей. При попытке зайти на страницу fdlp.gov выдаётся сообщение о неизвестной ошибке.

Накануне Министерство внутренней безопасности США предупреждало, что иранские хакеры могут организовать кибератаку на ресурсы США после убийства генерала Касема Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 2 января в ходе спецоперации в районе аэропорта Багдада по распоряжению президента Трампа США. В ответ глава Ирана Хасан Роухани заявил, что отомстит США на это убийство.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп также добавил, что США «более не хотят никаких угроз».