Habertürk: Шойгу прибыл в Стамбул для подписания договора по зерну Habertürk: Шойгу прибыл в Стамбул для подписания договора по вывозу зерна с Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по разблокировке украинских портов для вывоза зерна, сообщает турецкий телеканал Habertürk. Отмечается, что соглашение будет подписываться главами российского и турецкого оборонных ведомств.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметили, что договор собираются подписать сегодня, 22 июля, примерно в 16:30 по местному времени. Там добавили, что в церемонии должны принять участие не только турецкий лидер, но и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Сегодня днем ТАСС, ссылаясь на источник в Турции, сообщил, что соглашение по зерновому коридору, которое подпишут в Стамбуле, позволит осуществить поставку не менее 25 млн тонн зерна на мировой рынок продовольствия. По информации агентства, первый этап договора предполагает, что судам с зерновыми, заблокированным в украинских портах, откроют доступ на передвижение.

До этого издание New York Times написало, что Украина могла согласиться частично разминировать свои черноморские порты, чтобы появилась возможность экспортировать миллионы тонн зерна. Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако руководство Турции уже анонсировало заключение соглашения с Украиной, по которому возобновится экспорт.