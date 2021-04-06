«Грядёт что-то плохое»: как Запад отреагировал на обострение в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только скорейшее вступление его страны в НАТО положит конец войне в Донбассе. В Вашингтоне к этой инициативе отнеслись прохладно, заявив, что такие вопросы должны решаться всеми членами альянса. Между тем западные аналитики продолжают строить догадки по поводу нарастания напряжения на украинской границе. Одни считают происходящее попыткой Москвы испытать новую американскую администрацию, другие всерьёз опасаются полномасштабной войны.

В ответ на заявление Зеленского пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США оказывают всестороннюю поддержку Украине перед лицом растущей угрозы со стороны России. Однако процесс вступления страны в НАТО в Вашингтоне не могут ускорить.

Мы уже долго обсуждаем это стремление с Украиной, — подчеркнула Псаки. — Мы его решительно поддерживаем. Но это решение должно принимать НАТО.

В кабинете министров Германии 7 апреля также заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

После того, как Киев доложил о стягивании российских войск к границе Донбасса, американские официальные лица засыпали своих украинских коллег звонками. С Зеленским поговорил лично президент Джо Байден — до этого многие критиковали его за то, что с момента вступления в должность он так и не выкроил времени для разговора с украинскими союзниками. Кроме того, звонками в Киев отметились министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Мы продолжаем призывать к соблюдению перемирия, предусмотренного Минскими соглашениями, а кроме того — к снятию напряжения и деэскалации, — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что мотивы Кремля для его ведомства остаются неясными.

Западные аналитики тем временем тоже гадают, что может стоять за внезапным ростом напряжения. По мнению директора Евразийского центра Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) Джона Хёрбста, Кремль может таким образом тестировать готовность Вашингтона оказать поддержку Украине. Как считает аналитик, Белый дом этот тест прошёл, хотя в целом поддержка ограничилась валом телефонных звонков. Но Хёрбст не исключает и военного сценария развития событий.

Всё это может быть подготовкой к наступательной операции Кремля, — пишет Джон Хёрбст. — Цель может состоять в захвате Мариуполя или канала в Херсонской области, чтобы разблокировать подачу воды в Крым. Либо Россия может стремиться к вводу своих «миротворцев» в ДНР и ЛНР.

Хёрбст также критикует Германию и Францию за то, что они призвали и Россию, и Украину воздержаться от эскалации напряжения: по его мнению, подобные слова должны звучать только в адрес Москвы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд тоже полагает, что Москва проверяет Вашингтон на прочность в момент слабости, когда американская внешняя политика стоит на втором плане по сравнению с пандемией, а новая администрация всё ещё пытается выработать российскую линию с учётом предыдущих ошибок.

Они прощупывают почву, пытаются узнать, что мы собираемся делать, что будет делать НАТО, что будут делать украинцы, — заявил Таунсед журналу Foreign Policy. — Это нервная администрация или это администрация, которая будет действовать решительно? Они делают всё это, чтобы оценить её.

Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в комментарии NEWS.ru тоже подверг сомнению версию о подготовке войны между Россией и Украиной.

Я считаю, что речь не идёт о подготовке к полномасштабному вторжению, скорее о попытке напомнить администрации Байдена, что Москва может усложнить жизнь, если потребуется. Также это может быть пробой на предмет разногласий между Соединёнными Штатами, Украиной и Европой. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона

Европейские дипломаты, опрошенные порталом EU Observer, напротив, опасаются возобновления горячей фазы противостояния. В особенности европейцев беспокоит молчание Москвы, которая весьма скупо комментирует происходящее.

Я опасаюсь, что грядёт что-то плохое, — пояснил порталу неназванный дипломат. — Российская провокация, за которой следуют обвинения Украины в агрессии со стороны России: мы уже видели этот сценарий в Грузии.

Портал Defense One заключает , что стягивание войск к линии соприкосновения в Донбассе не означает, что РФ готовится к крупной наступательной операции или пытается сместить линию фронта.

Но это действительно демонстрирует продолжающиеся усилия Владимира Путина получить контроль над действиями Киева и лишить его международной поддержки, — пишет Defense One.

Портал добавляет, что цель российского руководства в данном случае может состоять в том, чтобы показать: США умеют только разговаривать, но не действовать, и в случае войны Украина останется без помощи западных партнёров. Прохладная реакция стран НАТО на просьбу Зеленского об ускоренном вступлении лишний раз доказывает это.