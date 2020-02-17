https://static.news.ru/photo/e760a620-519a-11ea-8806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Грузия воздержится от участия в организованной иерусалимским патриархом Феофилом III встрече предстоятелей поместных церквей в Иордании для обсуждения проблем православного мира. Об этом сообщили в патриархии Грузии.

Грузинская церковь, объясняя причину отказа, сослалась на то, что Константинопольский патриарх Варфоломей и представители ещё ряда церквей отказались посетить это мероприятие. При этом патриархия Грузии согласна с целями, ради которых Феофил III организует встречу, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новую церковь на Украине.