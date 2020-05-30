Гознак прокомментировал задержание ливийской валюты на Мальте

https://static.news.ru/photo/d42ab564-a294-11ea-89ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержание властями Мальты партии банкнот, изготовленных российским Гознаком для Центрального банка Ливии, произошло в нарушение норм международного права, заказ банкнот был одобрен советом директоров ЦБ Ливии ещё в 2015 году, сообщили в пресс-службе Гознака. Ранее Госдеп США заявил о конфискации партии «фальшивых» ливийских динаров, эквивалентной $1,1 млрд, изготовленных Гознаком для восточноливийского правительства.

Контракт, в рамках которого изготовлена обсуждаемая партия банкнот, был заключён АО «Гознак» с Центральным Банком Ливии, расположенным в Тобруке, — сообщили РИА Новости в компании.

Гознак вместе с ЦБ Ливии в течение нескольких месяцев пытались добиться объяснений от мальтийских властей, однако они отреагировали только сейчас заявлением, «содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО „Гознак“ и Центрального Банка Ливии».

По данным Гознака, банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и поэтому имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Их образцы утвердили представители ЦБ Ливии.

Как писал NEWS.ru, правительство Мальты 29 мая изъяло партию ливийской валюты. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми. По версии США, заказчиком печати валюты выступил не Центральный банк Ливии, а некая нелегитимная организация. Кроме того, Госдеп обвинил Россию в усугублении экономических проблем Ливии.

В российском МИДе подчеркнули, что «фальшивыми являются не динары, а заявления Госдепа». В ведомстве пояснили, что напечатанные Гознаком динары необходимы для поддержания стабильного функционирования ливийской экономики