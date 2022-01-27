Госсекретарь США Блинкен назвал условие снятия санкций с Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сроки действий санкций против Белоруссии. Они сохранятся до прекращения «репрессий», говорится в заявлении дипломата на сайте Госдепа.

Блинкен потребовал освобождения политических заключённых в республике — в противном случае санкции сохранятся.

С августа 2020 года Соединённые Штаты в координации с союзниками и партнерами ввели пять раундов санкций в отношении должностных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции будут действовать до тех пор, пока власти не прекратят свои безжалостные репрессии против белорусского народа, в том числе путем безоговорочного освобождения всех политических заключенных, — сказано в заявлении госсекретаря.

Блинкен заявил, что политзаключённых в Белоруссии содержат в ужасных условиях, их лишают медпомощи — и всё это только за то, что они «реализовывали свои права» и были оппозиционерами действующей власти. Глава Госдепа назвал их освобождение «необходимым шагом для выхода Белоруссии из политического кризиса».

Мы будем продолжать добиваться справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности. Мы призываем Белоруссию выполнить свои обязательства в качестве государства — участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и свои международно-правовые обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод, — заявил Блинкен.

Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после президентских выборов летом 2020 года. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции, недовольной победой Лукашенко. Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в ноябре прошлого года.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон пригрозил Минску последствиями из-за Украины. Белоруссия столкнётся с быстрым и решительным ответом Запада, если позволит использовать свою территорию для нападения на соседнюю страну.