Госдеп разочарован решением КНДР прекратить контакты с Южной Кореей

https://static.news.ru/photo/9f8951ca-aa6a-11ea-86df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Американские власти разочарованы тем, что Северная Корея прекратила всяческие контакты с Южной Кореей. В Госдепартаменте призвали Пхеньян вернуться к «дипломатии сотрудничества».

Соединённые Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР, — заявил представитель ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее в КНДР сообщили, что все линии связи с Сеулом будут заблокированы 9 июня в полдень по местному времени. Это связано с отправкой южнокорейской стороной агитационных листовок в КНДР. Представители Южной Кореи заявили, что с 8 июня КНДР перестала отвечать на телефонные звонки в координационном бюро между властями двух государств.

NEWS.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц отсутствия появился перед публикой в необычном наряде. Он выбрал белую рубашку и белый костюм, вместо серого или чёрного костюма.