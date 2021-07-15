Госдеп рассказал о телефонном разговоре Путина и Керри

Изменение климата стало основной темой телефонного разговора между спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Госдеп.

Находящийся в Москве Керри и Путин отметили важность взаимодействия стран по проблеме изменения климата.

Керри подчеркнул, что США и РФ предстоит сыграть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов в это критическое десятилетие, стремясь к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, устраняя выбросы от угля и работая над решением климатических проблем, связанных с Арктикой, — указал Госдеп.

Отмечается, что Путин согласился с важностью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата, он также пообещал сократить выбросы в России.

Ранее стало известно, что в Москве придают большое значение достижению целей Парижского соглашения и выступают за профессиональный диалог в этом направлении. Об этом заявил Владимир Путин. В ходе разговора стороны затронули вопросы подготовки 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая должна пройти в Глазго.