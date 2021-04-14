Голые модели из Дубая рассказали о подставе следователя

https://static.news.ru/photo/f984516e-9da5-11eb-b168-96000091f725_660.jpg Фото: Lshot/https/t.me

Две участницы голой фотосессии на балконе отеля в Дубае рассказали, что их обманул следователь, который отреагировал на жалобу жильцов соседних зданий.

Как пишет РЕН ТВ, свою историю они рассказали после освобождения. По словам моделей, к ним пришёл «добрый полицейский», который сказал, что они ни в чём не виноваты и всё, что от них требуется, это прийти и дать показания. Тогда их сразу отпустят.

И представьте, какие дуры — поверили и пошли! — сказала одна из моделей, показывая пальцем на себя и подругу.

В целом они провели в дубайской тюрьме восемь суток. Им выделили камеру для особо опасных преступников. Они просыпались каждые полчаса из-за переклички, поэтому нормально поспать не удалось.

Накануне другая участница скандальной фотосессии рассказала, что всех 12 девушек заставили спать на одном матрасе, у них отобрали мобильные телефоны, никому не разрешили позвонить домой.

6 апреля всех девушек депортировали из Дубая. Как писал NEWS.ru, среди арестованных в Дубае туристок, танцевавших голышом на балконе, оказались россиянки. Они приехали в Объединённые Арабские Эмираты не за ровным загаром, а подзаработать: сфотографироваться в стиле ню для сайта любителей «клубнички».