Арестованные в Дубае голые туристки оказались моделями из СНГ

https://static.news.ru/photo/05af2e10-95fd-11eb-909f-96000091f725_660.jpg Фото: Lshot/https/t.me

Среди арестованных в Дубае туристок, танцевавших голышом на балконе, оказались россиянки. Они приехали в Объединённые Арабские Эмираты не за ровным загаром, а подзаработать: сфотографироваться в стиле ню для сайта любителей «клубнички».

Детали скандальной истории обнародовал Life. Выяснилось, что участницы «горячей» фотосессии из стран СНГ: Украины, Белоруссии, Молдавии. Россиянами оказались восемь моделей и организатор оскорбившего местных жителей откровенного действа. В общей сложности, по данным издания, было задержано 40 человек. Daily Mail называет более скромное количество арестованных — 15. Им грозит крупный штраф и до шести месяцев тюрьмы.

Заказчиком откровенной фотосессии стал израильский интернет-портал для посетителей в категории 18+, который в свою очередь является филиалом неназванного американского сайта. Что именно побудило организовать съёмку на стеклянном балконе в стране, где действуют строгие нормы шариата, доподлинно неизвестно.

В профилях моделей в соцсетях есть немало профессиональных откровенных съёмок в нижнем белье и без него. У многих также есть аккаунты на сайте, где можно продавать свои откровенные фото и видео.

Сейчас посольство РФ в Эмиратах пытается разобраться в произошедшем и узнать о дальнейшей судьбе соотечественников. Обеспокоенные родственники задержанных россиян уже обратились в консульство.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Дубая арестовала группу девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон оказался со стеклянными перегородками.