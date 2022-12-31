Global Times: Путин и Си Цзиньпин выступили против гегемонии США

Фото: shutterstock

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин совместно выступили против западной гегемонии, пишет The Global Times. По мнению автора статьи, Запад старается отдалить Москву и Пекин друг от друга, но стороны наращивают сотрудничество. Он отметил, что итоги разговора лидеров двух стран сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений, которые вступают в новую эру.

В знак солидарности с другими народами Москва и Пекин настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений, решительно выступая против попыток Вашингтона навязать всем свои идеалы и спровоцировать новую холодную войну, — говорится в публикации.

В материале говорится, что совместная работа РФ и КНР может сыграть заметную роль в поддержании справедливости и глобального миропорядка. По словам автора статьи, Москва и Пекин продвигают многополярность, а также действуют ради большей демократизации международных отношений.

Беседа политиков состоялась 30 декабря. Путин заявил в ходе переговоров с лидером КНР, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества. Кроме того, российский лидер пригласил главу КНР в Москву в 2023 году, что, по его словам, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры.