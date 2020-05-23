Главу МИД Германии раскритиковали за позицию по выходу США из ДОН

https://static.news.ru/photo/b60c4bcc-9cec-11ea-891b-fa163e074e61_660.jpg Ричард Гренелл Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американский посол в Германии Ричард Гренелл выразил недовольство реакцией министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса на решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.

Маас выразил сожаление в связи с решением Белого дома и заверил, что Берлин продолжит соблюдать соглашение. По мнению американского дипломата, властям Германии следовало бы направить свои усилия на то, чтобы принудить Москву к выполнению договора.

Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию с тем, чтобы она выполняла свои обязательства, — заявил Гренелл в интервью изданию Rheinische Post.

Ранее NEWS.ru писал, что европейские союзники США по НАТО призвали Вашингтон пересмотреть свое решение относительно Договора по открытому небу. В МИД Франции подготовили соответствующую петицию, которую подписали внешнеполитические ведомства девяти стран. При этом они пообещали провести переговоры с Россией, чтобы убедить её разрешить полёты над Калининградом.