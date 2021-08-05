Глава ВОЗ рассказал о реальной опасности миру из-за COVID-19

В настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности» из-за пандемии коронавируса, многие из достижений человечества в ходе борьбы с инфекцией «подвергаются эрозии». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Его слова приводит ТАСС.

Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии, — заявил глава ВОЗ.

В четверг, 5 августа, ВОЗ опубликовала данные, согласно которым число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 млн. По словам Гебрейесуса, распространение инфекции подстёгивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной» вакцинацией, при которой около 80% всей произведённой вакцины ушло в страны с высокими и средними доходами.

По мнению руководителя ВОЗ, это неправильно, когда в странах с низкими доходами вакцину не могут получить медики, работающие с заражёнными, в то время как в богатых странах прививают людей, не имеющих серьёзных рисков заболеть.

Гебрейесус напомнил о том, что ранее он призвал ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября текущего года. Эта мера позволила бы направить вакцину в страны с низкими доходами и таким образом достичь поставленной ВОЗ цели по иммунизации не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

Гендиректор также сообщил о том, что потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся в наличии ресурсы почти в два раза.