https://static.news.ru/photo/88deea46-5797-11ea-8f71-fa163e074e61_660.jpg Майкл Бёрджес Фото: mikepburgess/Twitter

Несколько государств усердно работали над влиянием на австралийских законодателей, правительственных чиновников, журналистов, академиков и бизнесменов. Об этом заявил глава Службы безопасности и разведки страны (ASIO) Майкл Бёрджес.

По его словам, Зелёный континент находится под «беспрецедентной» угрозой иностранного шпионажа и вмешательства.

Сейчас она выше, чем была в разгар холодной войны, — приводит Reuters слова Бёрджеса.

Хотя глава австралийской разведки и не назвал конкретные страны, аналитики считают, что говорил он о КНР.

Вполне разумно предположить, что именно Китай был страной, о которой идёт речь, — прокомментировал глава Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета Рори Медкальф.

Ранее NEWS.ru писал, что офицер китайской разведки просил политического убежища в Австралии в обмен на предоставление разведданных.