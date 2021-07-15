Глава МВД Украины Арсен Аваков отправлен в отставку

Фото: Стрингер/РИА Новости

Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» заявил, что талибы готовы пойти на трёхмесячное перемирие в Афганистане, если будут освобождены 7 тысяч заключённых, а движение исключат из «чёрного списка» ООН. Об этом сообщает телеканал 1TV News.

Ранее талибы заявляли, что готовы прекратить огонь в Афганистане лишь только после достижения политической договорённости. Представитель движения Сухейль Шахин заявил, что переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, стороны конфликта обсуждают...