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Максим Артемьев
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Верховная рада приняла решение отправить в отставку главу МВД страны Арсена Авакова. Он занимал свой пост с 2014 года.
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Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» заявил, что талибы готовы пойти на трёхмесячное перемирие в Афганистане, если будут освобождены 7 тысяч заключённых, а движение исключат из «чёрного списка» ООН. Об этом сообщает телеканал 1TV News.
Ранее талибы заявляли, что готовы прекратить огонь в Афганистане лишь только после достижения политической договорённости. Представитель движения Сухейль Шахин заявил, что переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, стороны конфликта обсуждают...
Глава МВД Украины Арсен Аваков отправлен в отставку