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Глава МВД Украины Арсен Аваков отправлен в отставку

10:22, 15 июля 2021
Арсен Аваков Арсен Аваков Фото: Стрингер/РИА Новости
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Верховная рада приняла решение отправить в отставку главу МВД страны Арсена Авакова. Он занимал свой пост с 2014 года.

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