Глава Минобороны Украины рассекретил планы Киева Министр обороны Украины Резников: ВСУ будут наступать после наступления холодов

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины планируют дождаться окончания распутицы, а после наступления морозов ВСУ планируют начать наступление, передает URA.RU. Он предположил, что снижение активности на линии соприкосновения связано с погодными условиями. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что Киев будет продолжать свои контратаки, когда почва станет более твердой.

Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, — сказал Резников.

Он добавил, что план армии Украины выйти к границам 91-го года.

Российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе, рассказал ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что где-то военные продвигаются на 100–200 метров, а где-то на 10–20. В настоящее время ожесточенные бои идут за город Артемовск, который находится под контролем украинских военных. Артемовск является для солдат ВСУ важным транспортным узлом снабжения, а через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.