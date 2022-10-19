Глава МИД Мадагаскара уволен из-за «неправильного» голосования по Украине

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Президент Мадагаскара Эндри Рахоелина уволил главу МИД из-за голосования по референдумам на востоке Украины. Страна на Генассамблее ООН проголосовала за осуждение референдумов, тогда как Мадагаскар традиционно поддерживает нейтралитет, сообщает MSN.

Президент заявил, что министр иностранных дел Ричард Рандриамандранато не проконсультировался с правительством по поводу предстоящего голосования. Мадагаскар должен был воздержаться при вынесении резолюции ООН. Сам министр заявил, что его голосование «никак не повредило» национальным интересам страны.

Голосование проходило 12 октября. Резолюцию поддержали 143 страны, против проголосовали пять, не участвовали в голосовании 35 государств.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Российская сторона проинформировала всех партнеров о проведении референдумов на этапе их подготовки.