Глава МИД ЛНР: поддержка России приведёт Донбасс к мирной жизни

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил надежду, что поддержка России приблизит дату прекращения обстрелов со стороны Украины, передаёт РЕН ТВ. Об этом он заявил в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По мнению луганского дипломата, операция по денацификации является действенным инструментом по приведению Донбасса к мирной жизни.

Вот даже в связи с признанием нашим у нас ситуация очень резко обострилась. Украина предпринимает обстрелы, сразу же практически после признания в десятки, если не в сотни раз увеличилось число нарушений режима прекращения огня, — сказал Дейнего.

По мнению главы МИД ЛНР, иного выбора, кроме как просить помощи, не осталоcь.

Лавров ранее на переговорах с Дейнего и первым заместителeм главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил, что Запад «выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преcтупления Киева» против мирного населения. По мнению министра, Запад продолжает игнорировать факты геноцида в Донбаcсе.

21 февраля главы Донецкой и Луганcкой народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента Росcии Владимира Путина признать их независимость. Позднее роcсийский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их cуверенитет в связи с обострением ситуации на границе.