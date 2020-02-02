https://static.news.ru/photo/727bbd7c-4592-11ea-b1a1-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И провёл телефонные переговоры с главами МИД Германии, Турции и Малайзии Хайко Маасом, Мевлютом Чавшуоглу и Сайфуддином Абдуллой.

По данным МИД Китая, министр обсудил с коллегами меры по борьбе с коронавирусом нового типа.

Правительство Китая не только заботится о безопасности жизни и физическом здоровье китайского народа, но и делает все возможное для поддержания глобальной безопасности в области общественного здравоохранения, — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что здоровье и жизнь немецких граждан, находящихся на территории КНР, гарантированы. Китайская сторона готова активизировать сотрудничество с международным сообществом, в том числе с Германией, которая при этом должна объективно и рационально оценивать вспышку коронавируса и усилия республики по борьбе с ней.

Глава турецкого МИД во время беседы с Ван И выразил соболезнования в связи с гибелью заболевших людей полностью поддержал усилия Китая по ликвидации эпидемии. Китайский министр в свою очередь выразил благодарность Турции за предоставление медицинских материалов.

Министр иностранных дел Малайзии также выразил соболезнования, подчеркнув, что его страна «будет твёрдо стоять в одном ряду с китайским народом». По словам Абдуллы, малайзийские власти не будут ограничивать доступ китайских граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай поблагодарил Россию за поддержку принимаемых мер и помощь в деле борьбы с коронавирусом. Китайская сторона также поддержала идею приглашения делегации экспертов по ликвидации эпидемии в страну для обмена сведениями и сотрудничества в области общественного здравоохранения.