Министр иностранных дел КНР Ван И провёл телефонные переговоры с главами МИД Германии, Турции и Малайзии Хайко Маасом, Мевлютом Чавшуоглу и Сайфуддином Абдуллой.
По данным МИД Китая, министр обсудил с коллегами меры по борьбе с коронавирусом нового типа.
Правительство Китая не только заботится о безопасности жизни и физическом здоровье китайского народа, но и делает все возможное для поддержания глобальной безопасности в области общественного здравоохранения, — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
В МИДе подчеркнули, что здоровье и жизнь немецких граждан, находящихся на территории КНР, гарантированы. Китайская сторона готова активизировать сотрудничество с международным сообществом, в том числе с Германией, которая при этом должна объективно и рационально оценивать вспышку коронавируса и усилия республики по борьбе с ней.
Глава турецкого МИД во время беседы с Ван И выразил соболезнования в связи с гибелью заболевших людей полностью поддержал усилия Китая по ликвидации эпидемии. Китайский министр в свою очередь выразил благодарность Турции за предоставление медицинских материалов.
Министр иностранных дел Малайзии также выразил соболезнования, подчеркнув, что его страна «будет твёрдо стоять в одном ряду с китайским народом». По словам Абдуллы, малайзийские власти не будут ограничивать доступ китайских граждан.
Ранее NEWS.ru писал, что Китай поблагодарил Россию за поддержку принимаемых мер и помощь в деле борьбы с коронавирусом. Китайская сторона также поддержала идею приглашения делегации экспертов по ликвидации эпидемии в страну для обмена сведениями и сотрудничества в области общественного здравоохранения.