Глава МИД Ирана Зариф передал Путину послание от Рухани

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Послание от президента Ирана Хасана Рухани российскому лидеру Владимиру Путину передал глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщает ТАСС, послание было передано Зарифом во время телефонного разговора перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Рухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину, — цитирует агентство Лаврова.

Он добавил, что между двумя странами развиваются межведомственные контакты. В частности, Москва и Тегеран общаются по линии минздравов, которые обмениваются опытом по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, Путин и Хасан Рухани обсудили по телефону реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики.

Рухани подтвердил приверженность Ирана положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, Исламская Республика готова к равному и эффективному сотрудничеству как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Политик также выразил благодарность Путину за позицию Кремля в пользу сохранения и реализации ядерной договорённости.

Президенты обсудили и ситуацию в Сирии. Лидеры отметили своевременность предложений, высказанных по итогам онлайн-переговоров стран — участниц «астанинского процесса» (РФ, Турция, Иран). Москва и Тегеран выразили взаимный настрой на прекращение огня в Арабской Республике и улучшение ситуации с гуманитарными грузами.