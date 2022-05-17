Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО. Он подчеркнул, что внешняя политика государства останется неизменной. Трансляцию вёл финский телеканале Yle.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Она также подчёркивала, что Стокгольм не позволит разместить на своих территориях ядерное оружие и военные базы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Германия планирует «очень быстро ратифицировать» вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Она отметила, что в Берлине принимают к сведению позицию Турции, которая выступила против такого решения.