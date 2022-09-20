Глава МИД Армении подтвердил готовность к урегулированию отношений с Баку Глава МИД Армении Мирзоян подтвердил готовность Еревана к урегулированию отношений с Баку

Фото: www.mfa.am

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил на трехсторонней встрече в Нью-Йорке готовность своего правительства к урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений, — говорится в сообщении.

Также глава армянского МИД отметил необходимость и важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов. В тексте сообщения также отмечается что Мирзоян отметил недопустимость применения силы или угрозы силы, а в «целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился на полях 77-й сессии высокого уровня Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он выразил поддержку тем усилиям, которые предпринимают Баку и Ереван для мирного урегулирования конфликта.