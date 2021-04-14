Глава ЛНР предложил Зеленскому провести референдум на тему войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/71b6b740-9d3c-11eb-bacb-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум на подконтрольной Киеву территории на тему поддержки войны в Донбассе.

Избираясь, Зеленский так много говорил о народовластии, о важности мнения народа. Вот я и предлагаю президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у простого народа, хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор — это мирное разрешение конфликта, — цитирует РИА Новости заявление главы ЛНР.

При этом Пасечник выразил уверенность, что украинцы сделают выбор в пользу мира.

Также он заявил, что в случае полномасштабных боевых действий со стороны Украины республика даст «достойный отпор захватчикам». Ранее в ЛНР сообщили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала с начала апреля троекратный рост числа обстрелов в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, Киев не видит необходимости в соглашении о предотвращении насилия. Об этом заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева. По её словам, координатор подгруппы по ОБСЕ Тони Фриш поднял вопрос о подписании соглашения о прекращении пыток и насилия в местах лишения свободы.

Представитель Украины Галина Третьякова заявила, что Киев ратифицировал «всевозможные конвенции и целесообразности и необходимости подписания этой декларации она не видит». Кобцева рассказала, что представитель Украины напомнила, что ЛНР и ДНР — непризнанные субъекты международного права и вопрос о подписании соглашения актуален только для властей этих республик. Представитель ЛНР заявила, что «это, конечно, не соответствует действительности».