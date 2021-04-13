ЛНР: Киев не стал подписывать соглашение о предотвращении насилия

https://static.news.ru/photo/1a3979b0-9c5d-11eb-8f09-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Киев не видит необходимости в соглашении о предотвращении насилия. Об этом заявила представитель непризнанной Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.

По её словам, координатор подгруппы по ОБСЕ Тони Фриш поднял вопрос о подписании соглашения о прекращении пыток и насилия в местах лишения свободы. Представитель Украины Галина Третьякова заявила, что Киев ратифицировал «всевозможные конвенции и целесообразности и необходимости подписания этой декларации она не видит». Кобцева рассказала, что представитель Украины напомнила, что ЛНР и ДНР — непризнанные субъекты международного права и вопрос о подписании соглашения актуален только для властей этих республик. Представитель ЛНР заявила, что «это, конечно, не соответствует действительности».

Актуальность подписания данной декларации по предотвращению пыток и насилия на сегодняшний день есть, потому что мы видим, в каком состоянии Украина возвращает нам людей, задержанных в результате конфликта, — цитирует Кобцеву «Луганскинформ».

Она подчеркнула, что республики готовы подписать эти обязательства и со своей стороны выполнять их.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Екатерина Мартынова заявила, что точкой невозврата на юго-востоке Украины стало начало военных действий в 2014 году против жителей региона. По её словам, идеология «героев» Майдана предполагала уничтожение всего, что связано с Россией. Мартынова подчеркнула, что Донбасс встал против такой ситуации, украинские власти «не услышали голос» русскоговорящего населения региона и направили оружие на мирных жителей.