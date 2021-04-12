В ДНР назвали точку невозврата на Донбассе

https://static.news.ru/photo/6a9d979e-9c24-11eb-9e17-96000091f725_660.jpg Фото: Юрій Бова/facebook.com

Заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова рассказала, что стало точкой невозврата для Донбасса. По её словам, начало военных действий в 2014 году против жителей региона и привело к текущей ситуации, передаёт РИА Новости.

Могли ли украинские радикалы, захватившие власть в Киеве в 2014 году, повести себя иначе? Нет, потому что идеология, которая двигала «героев» Майдана, предполагала уничтожение всего, что связано с Россией, — сказала Мартьянова.

Она отметила, что в этот же год Донбасс встал против такой ситуации. Тогда украинские власти «не услышали голос» русскоговорящего населения региона и направили оружие на мирное население. Это и стало «точкой невозврата».

Что касается решения АТО, то зампред ОП ДНР уточнила, что даже в этом случае решение Донбасса по поводу своей независимости не изменилось бы. По её словам, ЛНР и ДНР чужды ценности, которые Запад «активно насаждал и насаждает в Украине». Мартьянова подчеркнула, что самопровозглашённые республики не намерены считать героем небезызвестного Бандеру, не хотят считать Россию врагом и забывать о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.

Мы не смогли жить дальше с властью, которая рассказывает, что Россия — враг. Исторические связи крепки, и Донбасс по-прежнему неразрывно связан с Россией, — заключила она.

Ранее мэр украинского города Тростянец Юрий Бова заявил, что русскоязычным гражданам Украины необходимо объяснить, за что они будут воевать в случае эскалации конфликта на востоке страны. Он также посетовал, что «большая часть территории заселена русскоговорящим населением», писал NEWS.ru.