Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого возмутили слова посла США в Польше Джорджетт Мосхабер.
Парламентарий назвал безграмотным заявление о сговоре Сталина и Гитлера.
Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма, — цитирует Слуцкого Regnum.
Ранее МИД РФ усомнился в знании истории Джорджетт Мосбахер. Дипломат возложила вину за начало войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Об этом информировал NEWS.ru.