Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого возмутили слова посла США в Польше Джорджетт Мосхабер.

Парламентарий назвал безграмотным заявление о сговоре Сталина и Гитлера.

Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и государственного вандализма, — цитирует Слуцкого Regnum.

Ранее МИД РФ усомнился в знании истории Джорджетт Мосбахер. Дипломат возложила вину за начало войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Об этом информировал NEWS.ru.

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