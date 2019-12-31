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Власти города Ухань в китайской провинции Хубэй заявили о выявлении случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Местный комитет по здравоохранению призвал все медицинские учреждения города вести статистику и отслеживать ситуацию с больными.

Больных с воспалением лёгких неизвестного происхождения лечат изолированно, сообщает РИА Новости. Ранее NEWS.ru сообщал, что рост средней продолжительности жизни граждан РФ, снижение младенческой смертности, а также смертности от различных болезней...