https://static.news.ru/photo/739abf10-2b4c-11ea-9de4-fa163e074e61_660.jpg Джорджетт Мосбахер Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высказывание посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о причинах начала Второй мировой войны прокомментировали в МИД России. По мнению российских дипломатов, Мосбахер, которая возложила вину за начало войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу «жертвой конфликта», неважно училась.

Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе, — цитирует РИА Новости комментарий ведомства.

В МИД подчеркнули, что предпосылкой к войне стал Мюнхенский сговор. Также российские дипломаты указали, что некоторые американские компании «помогали Гитлеру создавать машину войны».

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители российского посольства в Варшаве ответили на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, опубликовавшего документ с польской позицией относительно событий времён Второй мировой войны. В нём содержатся, в том числе утверждения о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина» и о «коммунистических преступлениях». По словам российских дипломатов, именно Советскому Союзу в решающей степени обязаны «страны демократической Европы», в том числе Польша, своим свободным нынешним существованием.