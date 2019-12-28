https://static.news.ru/photo/97cda76a-2b3a-11ea-9411-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Представители российского посольства в Варшаве ответили на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, ранее опубликовавшего в Twitter документ с польской позицией относительно событий времён Второй мировой войны. В нём содержатся в том числе утверждения о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина» и о «коммунистических преступлениях». Именно Советскому Союзу в решающей степени обязаны «страны демократической Европы», в том числе Польша, своим свободным нынешним существованием, по словам российских дипломатов.

Публикация премьера Польши последовала за напоминанием Владимира Путина о том, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова-Риббентропа. Президент России тогда отметил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над своими вооружёнными силами, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы».

Когда господин премьер-министр в контексте Второй мировой войны привычно ставит на одну доску «нацизм и коммунизм», он забывает о том, что до нападения Германии на Советский Союз все европейские страны, подвергавшиеся немецкой агрессии, сопротивлялись от силы месяц-полтора, а настоящее сопротивление немецкая военная машина встретила только со стороны Красной армии, «перемоловшей» на фронте три четверти гитлеровских дивизий, — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее NEWS.ru писал, что посол США в Польше назвала Гитлера и Сталина виновниками Второй мировой войны, а Польшу — жертвой конфликта.