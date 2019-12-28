https://static.news.ru/photo/bdac42c6-2b25-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Джорджетт Мосбахер Фото: Hubert Mathis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джорджетт Мосбахер, посол США в Польше, назвала Гитлера и Сталина виновниками Второй мировой войны, а Польшу — жертвой конфликта. Такое заявление она сделала в ответ на напоминание Владимира Путина о том, что Польша перед Второй мировой войной вступила в сговор с фашистской Германией. Ранее Мария Захарова раскритиковала попытку Польши «переписать историю в угоду политической конъюнктуре».

Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, — написала посол в Twitter.

Drogi Prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 30 декабря 2019 г.

Напомним, 29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подписание пакт Молотова-Риббентропа и возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Заказная трактовка Варшавы не имеет ничего общего с исторической правдой, и её продвигают, чтобы ослабить влияние России на мировой арене, отметил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии.