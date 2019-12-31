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Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил с осуждением нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде. По его словам, сотрудники дипмиссий во всём мире помогают диалогу, а не становятся объектами протестов.

Он призвал к соблюдению международного права, передаёт «Интерфакс».

Я решительно осуждаю атаку против посольства в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права, — подчеркнул он.

Мишель добавил, что Европейский союз внимательно наблюдает за развитием событий.

Ранее NEWS.ru писал, что иракские силы народной мобилизации призвали своих сторонников покинуть территорию посольства США в Багдаде. Организация просит уважать решение правительства республики.

Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства. Лидер призвал национальные силы безопасности обеспечить охрану иностранных представительств.

США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Также министр обороны США призвал правительство Ирака выполнить свои «соответствующие международные обязательства». Участники протестной акции в Багдаде 31 декабря требовали закрыть дипломатическое представительство США.