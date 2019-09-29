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Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков предложил Киеву рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с Крымом. По его словам, запуск официальных пассажирских перевозок на границе с полуостровом станет плюсом для украинцев.

Так сенатор прокомментировал словам украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, заявившего, что Украина строит на обеих ведущих в Крым дорогах в Чонгаре и Каланчаке контрольные пункты и транспортные хабы. Украина могла...