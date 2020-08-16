Германия объяснила невыгодность покупки сжиженного газа у США

https://static.news.ru/photo/5ebf8578-df86-11ea-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jevgenija Pigozne/imageBROKER.com/Global Look Press

Европе невыгодно закупать сжиженный природный газ у США из-за дороговизны. Американцы используют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем газ.

Вопрос о покупке сжиженного газа у США пока европейскими странами не поднимался, сообщил министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. Немецкое правительство работает над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта, приводит слова министра RT Deutsch.

В конечном итоге речь идёт о том, чтобы можно было выбирать цену между конкурентоспособными продуктами. С точки зрения стоимости американский газ совершенно невыгоден, так как его надо вначале превратить в жидкость, что требует большого количества энергии, потом везти на большие расстояния на корабле в Германию, «но тем не менее терминалы для него будут построены», добавил Пегель.

США больше всего боятся, что их цены не выдержат конкуренции, поэтому оказывают сильное давление на компании, которые связаны с проектом «Северный поток — 2». Акционеры и все, кто вкладывается в проект, очень обеспокоены сложившейся ситуацией.

Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно «лежать» около €10 млрд, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц. И, кстати, эти основания существуют и в Германии, и внутри Европейского союза, потому что нам и дальше будут нужны большие объёмы газа, — заключил министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лучший вариант для Европы и США, чтобы «Северный поток — 2» был достроен до вступления в силу новых американских санкций, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что большинство членов ЕС выразили протест Соединённым Штатам из-за санкционного давления на строителей газопровода.