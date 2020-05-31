Генштаб: бомбардировщики США стали чаще приближаться к границам РФ

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в полицию, что ему и его семье угрожают расправой.

По словам премьера, это уже второе заявление. Написать его Нетаньяху вынудило то, что неизвестный злоумышленник описал, как именно намерен убить главу правительства. Сегодня, к сожалению, я был вынужден подать ещё...