Мир

Генштаб: бомбардировщики США стали чаще приближаться к границам РФ

15:07, 01 июня 2020
Фото: Antonia Sehlstedt/Us Air/Global Look Press

Американские стратегические бомбардировщики B-1B стали чаще приближаться к российским границам, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, Минобороны России отметило возросшую активность военно-воздушных и военно-морских сил США и союзников вблизи российских границ.

В апреле текущего года осуществлён один полет самолётов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полётов, — цитирует Рудского ТАСС.

Генерал-полковник отметил, что расчёты ПВО всякий раз обнаруживали американские бомбардировщики и «были готовы к немедленному применению».

Как писал NEWS.ru, в мае Министерство обороны анонсировало создание нового образовательного учреждения — Военно-инженерной академии.

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