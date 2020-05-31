Генштаб: бомбардировщики США стали чаще приближаться к границам РФ

Американские стратегические бомбардировщики B-1B стали чаще приближаться к российским границам, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, Минобороны России отметило возросшую активность военно-воздушных и военно-морских сил США и союзников вблизи российских границ.
В апреле текущего года осуществлён один полет самолётов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полётов, — цитирует Рудского ТАСС.
Генерал-полковник отметил, что расчёты ПВО всякий раз обнаруживали американские бомбардировщики и «были готовы к немедленному применению».
Как писал NEWS.ru, в мае Министерство обороны анонсировало создание нового образовательного учреждения — Военно-инженерной академии.
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