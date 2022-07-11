Генсек правительства Японии признал проблемы обеспечения безопасности Абэ Генсек правительства Японии Мацуно признал проблемы в обеспечении безопасности Абэ

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C обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ действительно были определённые проблемы. Это признал генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно во время пресс-конференции в Токио. Его слова приводит РИА Новости. Абэ был убит в пятницу, 8 июля, во время предвыборного выступления на улице.

В связи с таким серьёзным происшествием мы признаем, что не только в действиях полиции на месте, но и на уровне Полицейского управления Японии были проблемы с охраной и обеспечением безопасности, — сказал Мацуно.

Убийство экс-премьер-министра Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании. Злоумышленник выстрелил в него дважды со спины, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице. Ему было 67 лет.

Стрелком оказался бывший военнослужащий — 41-летний Тэцуя Ямагами. Покушение он устроил с помощью самодельного огнестрельного оружия. При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила ещё несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатку. Мужчина полностью признал свою вину. На допросе он сообщил, что Абэ состоял в группе лиц, которая привела его семью к сложной финансовой ситуации. По словам злоумышленника, его мать была втянута в эту группу, сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи «пошла под откос».