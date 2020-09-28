Генсек ООН шокирован новыми данными о числе жертв пандемии

https://static.news.ru/photo/e1023c5a-01fb-11eb-b06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Страшным рубежом назвал генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш данные университета Джонса Хопкинса о том, что число жертв пандемии коронавируса в мире превысило миллион.

Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия коронавируса унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сёстры, друзья и коллеги, — цитирует заявление Гутерриша ТАСС.

Генсек отметил особую жестокость пандемии, которая заключается в отсутствии у близких умирающего от коронавируса человека возможности побыть с ним рядом, обнять, подержать за руку, сказать о своей любви и попрощаться. Он призвал всех внести свой вклад в спасение жизней — продолжать соблюдать меры социального дистанцирования, носить защитные маски и мыть руки.

Мы можем преодолеть это испытание. Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает, — резюмировал Гутерриш.

По информации университета Джонса Хопкинса, к 03:45 мск 29 сентября число зарегистрированных смертей вследствие осложнений течения COVID-19 в мире достигло 1 000 555.

В России уже заняты почти 90% коек, отведённых для пациентов с коронавирусом, однако при необходимости число мест для больных COVID-19 в больницах может быть оперативно увеличено, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, писал NEWS.ru ранее.