Генсек ООН призвал реформировать организацию

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Антониу Гутерриш

Пришло время реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую валютную систему, чтобы они соответствовали «реалиям сегодняшнего мира», заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Хиросиме в ходе встречи на высшем уровне G7, передает Alarabiya News. Гутерриш сказал, что оба института отражают соотношение сил 1945 года и нуждаются в обновлении.

Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива. Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и российским вторжением на Украину, она не смогла выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности, — сказал генсек.

До этого Гутерриш заявил, что мирные переговоры по Украине в данный момент времени невозможны. Он добавил, что, несмотря на сложности, диалог ведется с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожают распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.