Генсек НАТО жестко поставил Зеленского на место Президент Украины попытался выдвинуть ультиматум Альянсу, но получил по носу

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Дождались. Володимир Александрович залихватски рванул камуфляжную рубаху на груди. По сообщению всезнающей британской Financial Times, Зеленский заявил старшим товарищам по антироссийскому блоку, что не поедет на саммит Северо-Атлантического альянса, намеченный в Вильнюсе на 11–12 июля, если к тому времени ему не предоставят подробную «дорожную карту» приема Украины в эту организацию. Как говорится, и ножкой топнул. От вечных незатейливых просьб «дайте грошей» Зеленский как-то незаметно перешел к ультиматуму.

Модная тема «дорожных карт»

«Дорожная карта» в общем виде — это список поступательных шагов и мероприятий, призванных привести стороны к определенной цели. Причем документ, если он претендует на реалистичность, должен включать не только сроки исполнения, но и имена лиц, ответственных за достижение даже промежуточных целей. Это термин стал крайне ходовым после появления «дорожной карты» израильско-палестинского урегулирования. Тому плану скоро 20 лет, а воз двустороннего урегулирования и ныне там.

Это к тому, что «дорожная карта» — это никакая не панацея от сложных международных проблем. Но Зеленский нервничает. У него не за горами выборы. И хоть он весь политический мир Украины буквально залил бетоном, все равно ему нужны какие-то реальные достижения в отношениях с теми же западными покровителями. Ему нужна видимость того, что союзники по антироссийской коалиции принимают его и его режим всерьез. Ему необходимо, чтобы новую «морковку» увидела бы нация.

Притом что даже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, глядя Зеленскому прямо в глаза, что пока на Украине идут боевые действия, никакого разговора о вступлении страны в Альянс быть не может. Более того, известно, что в НАТО стараются избегать приема в члены Блока стран, у которых сохраняются нерешенные приграничные проблемы с соседями. А ведь даже при замораживании нынешнего конфликта на Украине, идею которого все настойчивее продвигают на Западе, вопрос российско-украинских границ окажется просто подвешенным.

Какой паллиатив предложат в Вильнюсе

Пока Зеленскому в качестве жеста доброй воли предлагают сформировать Совет Украина — НАТО. Есть такая форма паллиативного сотрудничества, которая за красивым фасадом скрывает фактически пустоту и имитацию какой-либо деятельности. Был же Совет Россия — НАТО, в рамках которого наши представители, в частности Дмитрий Рогозин, пытались продвигать защиту интересов нашей собственной безопасности. Но с иллюзиями возможности равноправного обсуждения жизненных проблем скоро и нам пришлось расстаться.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Но тут важно, как пышно подать старую идею. Можно ведь пообещать, что, дескать, мы тебя, Зеля, услышали, и в рамках такого совета будем долго и упорно выстраивать милую твоему сердцу «дорожную карту». Так что в Вильнюс Зеленский, конечно, приедет.

Тем более что в Вильнюсе будет не до Зеленского. Там надо торжественно принять в НАТО Швецию. А с этим, как известно, проблемы. Необходимо срочно решать вопрос с активно торгующимся Реджепом Тайипом Эрдоганом. Впрочем, не исключено, что быстрое признание коллективным Западом итогов президентских выборов в Турции — результат соглашения, предусматривающего и снятие турецкого табу на вступление Стокгольма. Но все равно сейчас явно не до ультиматума Зели.

Какая «дорожная карта» без России

Тут отличился представитель Белого дома Джон Кирби, выдавший очередной геополитический шедевр. По его словам, приглашать или не приглашать к проведению мирных переговоров Россию — решать опять-таки Зеленскому. На первый взгляд, полный абсурд. Но если учесть, что именно сейчас от Зеленского требуют начать долго откладывавшийся «контрнаступ», то, видимо, апофеоз успеха такого наступления должен прийтись аккурат на время натовских посиделок в Вильнюсе.

Ну, а дальше отход России к границам 1991 года и введение в действие плана Зеленского с выплатой ему контрибуции. Но, думается, Россия ни с какими ультиматумами не согласится. Это явно не наш стиль.